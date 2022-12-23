Педри: Луис Энрике с Испанией заслужил большего на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Испании Педри высказался о бывшем наставнике команды Луисе Энрике.
«Луис Энрике мне всегда очень помогал, он тренер, который хорошо объясняет свои требования. Он собрал хорошую команду, и я думаю, что он заслужил большего на чемпионате мира. Обидно, но теперь пришло время Луиса де ла Фуэнте», — приводит слова Педри Marca.
Ранее сообщалось, что Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии. В бразильской федерации футбола рассматривают иностранных кандидатов на пост главного тренера национальной команды после неудачного выступления сборной на ЧМ-2022. Другими кандидатами на должность в сборной Бразилии называются бывший наставник «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель, экс главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и аргентинец Марсело Гальярдо.
Марокканцы празднуют победу над Испанией в испанских городах. Видеоролик:
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