Евгений Алдонин: в Европе Россию отрезали, а в Азии все будут рады видеть? В чём логика?

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал слухи о том, что Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Я просто не могу понять одного: допустим, мы хотим перейти в азиатскую лигу — от этого изменится ситуация? В Европе Россию отовсюду отрезали, а в Азии все будут рады видеть?
Международные матчи нужны. Если мы точно понимаем, что нас там ждут, и мы будем задействованы, то надо переходить, потому что на безрыбье и рака лови.
Я предполагаю, что наше решение в пользу Азии никоим образом не повлияет на разрешение ситуации. Есть УЕФА, есть ФИФА, есть определённые правила. Если для нас закрыта Европа, то, предполагаю, для нас закрыта и Азия.
Если мы закрываемся для УЕФА, то будем открыты для ФИФА? Они так же могут сказать, что не будем играть на чемпионате мира. В чём логика? От перестановки слагаемых сумма не меняется», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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