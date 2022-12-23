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Педри: Месси заслужил победу на ЧМ-2022, он лучший игрок всех времён

Педри: Месси заслужил победу на ЧМ-2022, он лучший игрок всех времён
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Полузащитник «Барселоны» Педри поздравил бывшего одноклубника Лионеля Месси с победой на чемпионате мира в составе сборной Аргентины.

«Месси выиграл чемпионат мира? Я всегда говорил одно: если у сборной Испании не было шанса выиграть его, пусть это сделают Аргентина и Лео Месси, он это заслужил. Лео — лучший игрок всех времён.

Я до сих пор не отправил ему поздравительное сообщение. Уверен, что он получил много таких. Через несколько дней я отправлю подобное, чтобы он мог его увидеть», — приводит слова Педри Marca.

35-летний Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. В финале турнира аргентинцы обыграли Францию, оказавшись точнее в серии пенальти.

Фанаты набили татуировки с портретом Лионеля Месси. Видеоролик:

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