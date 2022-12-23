Саймон Джордан: Мартинес жульничал в серии пенальти в игре с Францией
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Футбольный эксперт Саймон Джордан оценил приёмы вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в серии пенальти в финальном матче чемпионата мира — 2022 с Францией.
«Действия Мартинеса я бы назвал обманом или жульничеством. Он удержал мяч и бросил его в другую сторону перед ударом Мбаппе. Я думаю, что это обман. То, что судья позволил вратарю манипулировать обстоятельствами, усилить давление, я думаю, было одним из недостатков арбитра в тот момент времени», — цитирует Джордана Talksport.
Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером минувшего чемпионата мира. На церемонии награждения вратарь приложил «Золотую перчатку» к своему паху и открыл рот.
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