Педри отреагировал на слова Хави про себя и Гави

Полузащитник «Барселоны» Педри отреагировал на слова главного тренера команды Хави. Ранее специалист заявил, что в свои годы Педри и Гави лучше, чем он с Андресом Иньестой.

«Это правда, что в нашем возрасте они были не такими, как мы, но затем они показывали впечатляющую игру, намного лучше того, что мы с Гави делаем сейчас. Нам ещё предстоит пройти долгий путь», — приводит слова Педри Marca.

20-летний Педри перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Лас-Пальмаса», но сразу же отправился в годичную аренду. В нынешнем сезоне полузащитник в 25 матчах за «Барселону» и сборную Испании во всех турнирах забил три гола. Соглашение между сине-гранатовыми и Педри истекает в 2026 году.

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