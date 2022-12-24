Тарханов: думаю, Азия не против включить в свои ряды такую сильную федерацию, как Россия

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Посмотрим, что они решат. Азия, думаю, не против включить в свои ряды такую сильную федерацию. Другой вопрос, как ФИФА к этому отнесётся. Но сейчас азиаты прибавили в футболе. И африканцы тоже. Это было видно на чемпионате мира. Причём африканцы, почти все, кто играл в Катаре, — из европейских клубов. Игроки сборных Японии, Южной Кореи тоже играют в Европе. Они мало в чём уступали европейцам. Разве что в результате.
Болельщикам в России ближе еврокубки? Ну конечно. Одно дело, когда приедет «Барселона», «Манчестер Юнайтед», другое — клуб из Саудовской Аравии, условно говоря. Все звёзды Азии играют в Европе. И расстояния в Азии большие, логистика сложная. Посмотрим, что решит исполком РФС. Мы можем обсуждать что угодно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
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