Каррагер считает, что «Ливерпулю» нужно £ 250 млн для усиления в трансферное окно

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что клубу потребуются большие деньги на трансферы для поддержания конкуренции.
«Я думаю, нет никаких сомнений в том, что Юрген Клопп сказал владельцам «Ливерпуля»: «Мне нужно £ 200-250 млн на траты летом». Звучит как запредельное число, но именно столько потратили «Манчестер Юнайтед» и «Челси» прошлым летом. Это те деньги, которые тратят клубы, с которыми конкурирует «Ливерпуль».
Думаю, что за все время работы Юргена Клоппа в «Ливерпуле» клуб только один раз по-настоящему выкладывался на трансферном рынке. Это было после первого финала Лиги чемпионов, они купили много игроков.
Я считаю, что такие инвестиции необходимы. Не думаю, что у Fenway Sports Group сейчас есть такие средства, поэтому они ищут инвесторов», – приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на эфир Sky Sports.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022:
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