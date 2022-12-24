Городовой: вклад Мартинеса в итоговый результат на ЧМ сопоставим с тем, что сотворил Месси

Голкипер воронежского «Факела» Алексей Городовой высказался о поведении и игре вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира 2022 года.

«Наверное, он пытается запугать соперников, показать, кто тут самец. Это неправильно, возможно, но лично для меня всё это меркнет по сравнению с тем, что он делал непосредственно в игре. Он не раз вытаскивал команду за уши. Сейв на 120-й минуте финала – это вообще за гранью. Мне кажется, Мартинес до сих пор сам не понял, как он это сделал. И это вошло в историю. Для меня его вклад в итоговый результат сопоставим с тем, что сотворил Месси.



Лучший вратарь турнира? Пожалуй, да, хотя ещё очень понравился Доминик Ливакович. Он помог команде забраться так далеко. Спасал не только в сериях пенальти, но и в игровых ситуациях. Вообще накопил немало пищи для размышлений – много наблюдал за вратарями, анализировал, кто как перемещается, какие решения принимает в тех или иных эпизодах», — приводит слова Городового пресс-служба «Факела».

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира, одержав победу в финальном матче с национальной командой Франции (3:3, 4:2 по пенальти).