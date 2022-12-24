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Капелло: я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно

Капелло: я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал странным возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По словам специалиста, РФ не ассоциируется у него со страной из Азии.

«Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно», — приводит слова Капелло Sport24.

В пятницу, 23 декабря, состоялось заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос о переходе в АФК. Позже президент РФС Александр Дюков заявил, что решение об этом будет принято на следующей неделе во вторник.

Итальянский специалист возглавлял российскую команду с 2012 по 2015 год. Под его руководством сборная на чемпионате мира 2014 года заняла третье место в группе с Южной Кореей, Алжиром и Бельгией.

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