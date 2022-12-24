«Делать этого не нужно. Надо подождать». Рахимов — о возможном переходе в Азию

Российский тренер Рашид Рахимов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Сейчас мы не понимаем, насколько вся ситуация затянется. УЕФА выступил против ухода России в Азию. И потом Россия — большая часть Европы. Поэтому моё мнение: делать этого не нужно. Да, никто не понимает сейчас, сколько мы потеряем времени. Но, если УЕФА выступил против, надо понять, какая у него позиция, что за ней может последовать? Тем более нужно выиграть время, подождать, посмотреть, что будет происходить дальше.



Мы не можем ориентироваться только на разговоры о том, что азиатские команды неплохо выступили на чемпионате мира. Это не совсем правильный критерий. «Выступили неплохо» — не значит, что они что-то выиграли. Ну выиграли один-два матча, вышли из группы японцы и корейцы. Ну а что дальше? Всё-таки конкуренция в УЕФА больше, и она будет заставлять наших футболистов делать что-то большее, чтобы добиваться чего-то в Европе. Повторюсь: если есть сигнал от УЕФА, что он против нашего ухода, надо повременить с решением. И понять, сколько времени ожидание может занять.

Если мы хотим видеть наших болельщиков в Азии, то им будет не так просто добраться до той же Кореи и Японии. Это большие расстояния, длительные перелеты по девять часов. Здесь много вопросов. А Европа — рядом. И УЕФА не хочет, чтобы мы уходили. Так что не надо спешить. Мы потеряем год-два без еврокубков и чемпионатов. В какой-то мере потеряем конкурентоспособность. Но, если возобновим соперничество с командами Европы, то быстро восстановим свою форму. Поэтому надо подождать», — приводит слова Рахимова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в РФС взяли перерыв в обсуждении вопроса о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.