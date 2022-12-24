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Березовский: если для РФС в Европе нет допуска, в Азии его тоже не будет

Березовский: если для РФС в Европе нет допуска, в Азии его тоже не будет
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался об идее перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Переход РФС в АФК сейчас оптимальный вариант? Сейчас всё перемешалось, тяжело гадать на кофейной гуще. Неизвестно, какие решения могут быть приниматься со стороны ФИФА и УЕФА. Если допуска нет, то какая разница, откуда его нет? Кубок Азии же тоже под контролем ФИФА. Если в Европе нет допуска, в Азии его тоже не будет», — приводит слова Березовского Metaratings.

23 декабря исполком РФС должен обсудить вопрос возможного перехода в АФК. Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от участия в международных турнирах под эгидой федерации.

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