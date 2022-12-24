Березовский: если Дзюба мотивирован, то, возможно, будет ещё одна вспышка в его карьере

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Сейчас человек меняется. Заиграет вновь он или нет – это вопрос его личной мотивации. Если он чем-то мотивирован, то, возможно, будет ещё одна вспышка в его карьере. Если он не сможет, то может и карьеру завершить.

Возвращение в «Зенит»? Я думаю, если бы «Зенит» его хотел бы изначально, то попытались бы сохранить. Сейчас они, наверное, ориентируются на более молодых и перспективных ребят, которые смогут принести больше пользы», — приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, Дзюба пребывает в статусе свободного агента с начала ноября после разрыва контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», за который россиянин провёл пять матчей и отметился единственным голом.