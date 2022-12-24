Тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что команду ждёт светлое будущее

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал на тему будущего команды, отвечая на вопрос о бюджете и вероятных денежных вливаниях.

«Посмотрим, что принесёт нам будущее, но я убеждён в том, что оно будет светлым. Очевидно, что я не против денежных вливаний в клуб. Считаю, нас ждёт много хорошего», – цитирует немецкого специалиста авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В настоящий момент располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. В активе подопечных Клоппа 22 очка после 14 туров. Ранее сообщалось, что команда может потратить значительные средства на усиление состава в следующем году. Среди её главных целей – дорогостоящие хавбеки Джуд Беллингем и Энцо Фернандес.

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