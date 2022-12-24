Экс-игрок «Рубина»: Бердыев всё наладит в «Сочи». Он очень любит дисциплину

Бывший игрок казанского «Рубина» Александр Липко заявил, что главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев исправит ситуацию в южном клубе.

«Кто запомнился из тренеров среди тех, с кем я работал? Романцев и Ярцев в «Спартаке», естественно. Побегалов в «Шиннике». Талгаев в «Тереке» очень своеобразный. С ними было интересно. Бердыева чуть не забыл! Бекиевич первый научил меня играть в линию. До этого был футбол со стопперами, в защите встречали один в один. А он на испанских сборах водил нас по полю на верёвке, объяснял идею. Я потом дипломную работу писал по его методикам.



Думаю, сейчас наладит всё в «Сочи». Очень любит дисциплину, если сказал, попробуй не выполнить, шаг вправо‑влево — расстрел. Кто‑то говорит, что у Бердыева неинтересный футбол, но у кого интересный, а результата нет, те быстро заканчивают», — приводит слова Липко «Матч ТВ».

Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября. Команда с берегов Чёрного моря занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 25 очков после 17 сыгранных матчей.