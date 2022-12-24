Черчесов: после 1-го тура сказал: «Не надо удивляться, если Аргентина выиграет ЧМ»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, высказался о прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Чемпионат мира смотрел без эмоций, а с профессиональной точки зрения. Наблюдал за тем, что мы можем как тренеры почерпнуть. Но и победитель был интересен, конечно. Кстати, после поражения Аргентины от Саудовской Аравии в 1-м туре я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ». Главное, как закончил, а не как начал. На такой дистанции не может быть всё гладко. Все матчи невозможно сыграть на одинаково топовом уровне. Ни одна из команд не выиграла все матчи в группе ― это же не случайно. Аргентина ― заслуженный чемпион», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.