«802 шайбы в НХЛ и один гол за нас». Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с дублем

Московский футбольный клуб «Динамо» поздравил нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на чистое второе место в списке лучших снайперов заокеанской лиги в истории.
«Сегодня ночью Саша Овечкин оформил очередной дубль за «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров в истории.
Теперь у Ови на счету 802 шайбы в регулярном чемпионате НХЛ и один гол в футболе за московское «Динамо».
Только вперёд, Саша! Мы болеем за тебя!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале «Динамо».
Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1), записав на свой счёт 801-й и 802-й голы в карьере, что позволило ему обойти в списке лучших снайперов легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу.
Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо». Хоккеист сыграл в товарищеском матче футбольного клуба с «Амкалом», в котором сумел поразить ворота соперника.
- 24 декабря 2022
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