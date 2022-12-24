«Ещё одна ночь вместе». Дочь Пеле показала фото с отцом из больницы

Кели Кристина Насименто, одна из дочерей легендарного бразильского футболиста Пеле, выложила фотографию с отцом из больницы, где бразилец продолжает бороться со своим заболеванием.

Фото: Из личного архива Кели Кристины Насименто

«Мы всё ещё здесь, в борьбе и с верой. Ещё одна ночь вместе», — написала дочь футболиста в своих социальных сетях под постом с фотографией.

Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Ранее сообщалось, что ему предстоит провести Рождество в больнице из-за выявленных почечной и сердечной дисфункций.

Опухоль толстой кишки была выявлена у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, на которую впоследствии организм перестал реагировать. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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