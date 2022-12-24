«Ещё одна ночь вместе». Дочь Пеле показала фото с отцом из больницы

Кели Кристина Насименто, одна из дочерей легендарного бразильского футболиста Пеле, выложила фотографию с отцом из больницы, где бразилец продолжает бороться со своим заболеванием.
Фото: Из личного архива Кели Кристины Насименто
«Мы всё ещё здесь, в борьбе и с верой. Ещё одна ночь вместе», — написала дочь футболиста в своих социальных сетях под постом с фотографией.
Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Ранее сообщалось, что ему предстоит провести Рождество в больнице из-за выявленных почечной и сердечной дисфункций.
Опухоль толстой кишки была выявлена у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, на которую впоследствии организм перестал реагировать. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча
- 24 декабря 2022
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
11:02
-
10:57
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:33
-
09:25
-
09:10
-
08:47
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
07:17
-
07:00
-
06:04
-
05:13
-
04:58
-
04:35
-
04:14
-
04:05
-
03:36
-
03:31
-
03:30