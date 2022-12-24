Станислав Черчесов рассказал, какую команду считает открытием ЧМ-2022

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, поделился мнением о национальной команде Марокко, занявшей четвёртое место на ЧМ-2022 в Катаре.
«Что касается открытия, то, конечно, это Марокко. Но я знаю эту сборную, потому что у нас играют два марокканца ― братья Ммаэ. Очень удивились, что они не поехали на чемпионат мира, потому что эти полгода Ммаэ были очень хороши. Один цементировал оборону, а второй здорово играл в нападении. Немножко расстроились из-за этого. Марокканцы победили своих соперников командной игрой. По именам ― все футболисты играют в топовых лигах, многие в отличных клубах. Если бы они все играли во вторых дивизионах, то это был бы сюрприз. Но всё равно такое выступление делает Марокко честь», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 24 декабря 2022
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