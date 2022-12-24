Месси, Мбаппе и Бензема в символической сборной 2022 года по версии L'Equipe

Французское издание L'Equipe представило свою версию символической сборной лучших футболистов 2022 года.

Лучшим голкипером был признан вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа. В сборную также вошли одноклубник Куртуа и действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема и лучшие бомбардиры прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре, форварды «ПСЖ», Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид).

Защитники: Кайл Уолкер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Примечательно, что среди клубов наиболее представленным является «Реал», а сборных — Франция.