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В Буэнос-Айресе появилась первая фреска с Лионелем Месси, посвящённая победе на ЧМ-2022

В Буэнос-Айресе появилась первая фреска с Лионелем Месси, посвящённая победе на ЧМ-2022
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В районе Палермо в Буэнос-Айресе на одном из зданий появилась фреска, посвящённая нападающему Лионелю Месси и победе сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Фреска была создана аргентинским художником Максимилиано Баньяско. На фреске изображён Месси, держащий над головой Кубок мира. Рядом с аргентинским форвардом запечатлены голкипер Эмилиано Мартинес, нападающий Пауло Дибала и полузащитник Родриго Де Пауль.

«Это мой способ поблагодарить команду. А ещё это подарок для людей. Футбол для аргентинцев — это всегда радость, которая помогает преодолевать трудные моменты. Мы видели, как сборная объединилась с миллионами людей на улицах. Мы — чемпионы мира!» — написал Баньяско на своей странице в соцсетях.

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