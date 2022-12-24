Жена Месси опубликовала галерею фотографий с чемпионата мира в Катаре

Антонелла Рокуццо, супруга капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, поделилась в своих социальных сетях фотогалереей с прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Среди фотографий, опубликованных Антонеллой, можно увидеть снимки с церемонии награждения аргентинской сборной, на которых Месси запечатлён со своими сыновьями. Также супруга Месси поделилась фотографией капитана национальной команды Аргентины с бывшим форвардом сборной и другом семьи Серхио Агуэро, а также кадрами повседневной жизни в стране Ближнего Востока.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи за семь сыгранных на турнире в Катаре матчей, в том числе голевой дубль в финале мундиаля с Францией (3:3, 4:2 пен.).

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