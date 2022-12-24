Черчесов оценил скандальное поведение вратаря Аргентины Мартинеса после финала ЧМ-2022

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил скандальное поведение голкипера национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Каждый реагирует по-своему. Стараюсь не обращать на такое внимание. Пройдёт пару дней, если он будет продолжать себя так же вести, то можно будет обсудить. Это был очень напряжённый матч, люди ведут себя по-разному. Мы же не знаем, что было до игры или во время. Думаю, пройдёт день-два и он поймёт, что есть непозволительные вещи», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Мартинес приложил приз лучшему голкиперу турнира, «Золотую перчатку», к своему паху, а также несколько раз обращал на себя внимание отношением к нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.
- 24 декабря 2022
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