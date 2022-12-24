Абрахам: Моуринью — тот тренер, который мне нужен

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о возможном назначении главного тренера римлян Жозе Моуринью на пост наставника сборной Португалии.



«Моуринью — отличный тренер. Конечно, все команды его хотят. Быть в сфере интересов сборной Португалии — это большая честь. Я уверен, что сейчас тренер сосредоточен на «Роме». Мы много читали разной информации, но не обсуждали это с Моуринью. Он всегда старается помочь нам стать лучше, мы сосредоточены на второй части сезона. Моуринью — тот тренер, который мне нужен», — приводит слова Абрахама La Gazzetta dello Sport.

«Рома» в 15 матчах набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (41).