Абрахам: Моуринью — тот тренер, который мне нужен
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о возможном назначении главного тренера римлян Жозе Моуринью на пост наставника сборной Португалии.
«Моуринью — отличный тренер. Конечно, все команды его хотят. Быть в сфере интересов сборной Португалии — это большая честь. Я уверен, что сейчас тренер сосредоточен на «Роме». Мы много читали разной информации, но не обсуждали это с Моуринью. Он всегда старается помочь нам стать лучше, мы сосредоточены на второй части сезона. Моуринью — тот тренер, который мне нужен», — приводит слова Абрахама La Gazzetta dello Sport.
«Рома» в 15 матчах набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (41).
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