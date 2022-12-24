Митрюшкин: в Европе нас немного побаиваются, не понимают наш менталитет

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, почему в Европе выступает небольшое количество российских футболистов.

«Я всё-таки понимаю, что в Европе больше надеются на своих. Это сто процентов. Почему много европейцев играют там? Потому что они с детства в этой структуре. Нас немного побаиваются, не понимают, какой менталитет у нас. Мне всегда хотелось развеять этот миф, что мы какие-то закрытые, недружелюбные. Мне хотелось играть и показывать, что «Мы можем!» — приводит слова Митрюшкина пресс-служба «Химок».

26-летний Митрюшкин выступал в составе швейцарского «Сьона» и немецких «Фортуны» (Дюссельдорф) и «Динамо» (Дрезден). В июле 2022 года российский голкипер на правах свободного агента перешёл в «Химки».