Митрюшкин: в Европе нас немного побаиваются, не понимают наш менталитет
Поделиться
Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, почему в Европе выступает небольшое количество российских футболистов.
«Я всё-таки понимаю, что в Европе больше надеются на своих. Это сто процентов. Почему много европейцев играют там? Потому что они с детства в этой структуре. Нас немного побаиваются, не понимают, какой менталитет у нас. Мне всегда хотелось развеять этот миф, что мы какие-то закрытые, недружелюбные. Мне хотелось играть и показывать, что «Мы можем!» — приводит слова Митрюшкина пресс-служба «Химок».
26-летний Митрюшкин выступал в составе швейцарского «Сьона» и немецких «Фортуны» (Дюссельдорф) и «Динамо» (Дрезден). В июле 2022 года российский голкипер на правах свободного агента перешёл в «Химки».
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
15:25
-
15:05
-
15:05
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:28
-
14:21
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:28
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
11:02
-
10:57
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
10:10
-
10:00
Партнерский контент