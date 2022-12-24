Вратарь «Химок» Митрюшкин назвал лучшего голкипера России в XXI веке

Вратарь подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин назвал лучшего голкипера России в XXI веке.

«Кто лучший российский вратарь в XXI веке? Акинфеев! Конечно, все вратари его уважают, он внёс огромнейший вклад в российский футбол – чемпионат мира, Кубок УЕФА. Тут без вопросов! Сергей Овчинников мне нравился своим характером, харизмой. В детстве это один из самых любимых русских вратарей. Когда я играл за дубль, он был тренером вратарей ЦСКА, меня очень обрадовало, что он иногда подходил, давал советы, хвалил после матчей. Это мне очень запомнилось, было очень приятно.



Матфей Сафонов сейчас играет на высоком уровне. Саня Селихов, Артём Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Дикань – я со всеми работал, как я могу что-то говорить про них? Они мои друзья, не хочу ставить кого-то ниже или выше», — приводит слова Митрюшкина пресс-служба «Химок».