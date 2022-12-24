Черчесов рассказал, что общего у матча Испании с Марокко на ЧМ-2022 и с Россией в 2018-м

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший национальную команду России, сравнил матч российской команды с Испанией на ЧМ-2018 и встречу испанцев с Марокко на ЧМ-2022.
«На собрании с командой после чемпионата мира показывал своим игрокам фрагменты из матча Испания ― Марокко, чтобы донести до них, чего в современном футболе нельзя делать. Испанцы играли поперёк. У них не было игры вперёд. И мы, и Марокко не дали им разбежаться, а попыток обострять испанцы не демонстрировали. Схожести в наших матчах есть ― мы связали соперника, марокканцы тоже сыграли вторым номером. Так что параллели есть. Другое дело, что они в полуфинал прошли, а мы по пенальти уступили», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 24 декабря 2022
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