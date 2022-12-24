Арнаутович: Моуринью хотел видеть меня в «МЮ», но у клуба не было достаточно денег
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Австрийский нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович рассказал, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Рому», хотел видеть его в стане «красных дьяволов».
«Жозе хотел заполучить меня, когда я играл за «Вест Хэм». Он спросил у меня, во сколько обойдётся трансфер. Я ответил: «Ах, так ты всё-таки хочешь видеть меня в команде?» Но его «Манчестер Юнайтед» тогда уже купил Погба, и у них не было достаточно денег, чтобы организовать мой переход», — приводит слова Арнаутовича Sportweek.
Напомним, Арнаутович выступал за «Вест Хэм Юнайтед» с 2017 по 2019 год. Позже австрийский футболист перебрался в Китай, а в 2021 году заключил контракт с «Болоньей». Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
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