Митрюшкин: Мартинес заслужил «Золотую перчатку». Нойер — идеальный голкипер

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин заявил, что голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку» на чемпионате мира 2022 года в Катаре, и назвал Мануэля Нойера из «Баварии» и национальной команды Германии идеальным стражем ворот.
«Игры в живую не смотрел, смотрел только обзоры. Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку», аргентинцы выиграли турнир, он отбил много решающих пенальти. Остальные вратари себя тоже очень хорошо показали – Ливакович, Боно. Я и до этого знал, что они классные вратари, особенно Боно. В один момент он вытеснил Вацлика из ворот «Севильи», я знаю, что он сильный вратарь.
Идеальный голкипер? Мне больше всего нравится Нойер: игра на линии, игра ногами. Как футбольный персонаж он мне очень импонирует. Конечно, очень много хороших вратарей, каждый год кто-то выстреливает. Например, Эдуард Менди. Но в этом сезоне он уже не так хорош. Кепа вытеснил его из состава «Челси». Для меня Мануэль Нойер – номер один», — приводит слова Митрюшкина пресс-служба «Химок».
- 24 декабря 2022
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