Гендиректор «Зенита»: поздравляю Овечкина с историческим достижением. Ждём в КХЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поздравил российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги в истории.

«Сердечно поздравляю Александра с историческим достижением. Желаю, чтобы ни лучшие вратари НХЛ, ни травмы, ни локауты не помешали ему догнать и перегнать канадскую легенду Уэйна Гретцки, скажем, через три сезона. А для этого хорошо бы играть и в плей-офф. И будем ждать на сезон-другой в КХЛ», – приводит слова Медведева Metaratings.

Овечкин опередил легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу, оформив дубль в матче с «Виннипег Джетс» (4:1). На счету россиянина 802 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.