Сперцян — самый подорожавший игрок РПЛ в 2022 году. В топ-10 трое футболистов «Ростова»

Интернет-портал Transfermarkt представил десятку самых подорожавших футболистов Российской Премьер-Лиги в 2022 году.

Лидером десятки стал армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Игрок прибавил в стоимости € 6 млн и теперь оценивается в € 9 млн. По € 4 млн прибавили форвард «Спартака» Шамар Николсон (€ 7 млн) и хавбек «Ростова» Даниил Уткин (€ 7 млн).

Полностью топ-10 самых подорожавших за 2022 год игроков РПЛ выглядит следующим образом:

Эдуард Сперцян («Краснодар», € 9 (+6) млн); Шамар Николсон («Спартак», € 7 (+4) млн); Даниил Уткин («Ростов», € 7 (+4) млн); Данил Глебов («Ростов», € 7,5 (+3,5) млн); Вендел («Зенит», € 22 (+3) млн); Арсен Захарян («Динамо», € 15 (+3) млн); Густаво Мантуан («Зенит», € 3 (+3) млн); Хорхе Карраскаль (ЦСКА, € 9 (+2,8) млн); Александр Сильянов («Ростов», € 3,5 (+2,6) млн); Александр Коваленко («Крылья Советов», € 2,5 (+2,4) млн).

Примечательно, что самому старшему из десятки подорожавших игроков, Николсону, 25 лет, а самым молодым по 19 — Коваленко и Захаряну.