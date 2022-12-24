Виейра — о насмешках Мартинеса в адрес Мбаппе: это глупое поведение

Главный тренер «Кристал Пэлас» и бывший игрок сборной Франции Патрик Виейра высказался о насмешках голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в адрес французского форварда Килиана Мбаппе после финала чемпионата мира — 2022.



«Если говорить об оскорблениях и негативных комментариях в адрес Мбаппе после чемпионата мира, я думаю, что это наносит ущерб не только ему, но и футболу в целом. Те фото аргентинского вратаря, появившиеся в СМИ, немного омрачают тот успех, которого добилась сборная Аргентины на мундиале. Не думаю, что это действительно было нужно. Ты не можешь контролировать эмоции и решения других людей, но это было глупое поведение со стороны Мартинеса», — приводит слова Виейра Mirror.

Напомним, Мартинес провоцировал игроков сборной Франции во время финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре, который завершился победой аргентинской команды (3:3, 4:2 — по пенальти). Во время празднования чемпионства в Буэнос-Айресе голкипер носил с собой куклу с лицом Мбаппе.