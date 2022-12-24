«Бавария» в полном составе спела Jingle Bells. Игроки надели рождественские колпаки
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» на своём официальном YouTube-канале представила предрождественское видео, на котором тренерский штаб и все игроки команды исполняют популярную праздничную песню Jingle Bells.
Особую активность среди всех игроков и тренеров проявлял нападающий и многолетний лидер мюнхенцев Томас Мюллер. Немец шутил и смеялся над всем происходящим. Помимо Мюллера, в видео также можно увидеть форвардов Садио Мане и Кингсли Комана, полузащитника Джамала Мусиалу, защитника Альфонсо Дэвиса, капитана команды Мануэля Нойера, главного тренера Юлиана Нагельсмана и всех остальных игроков и тренеров «Баварии». Все члены состава гранда немецкого футбола были одеты в рождественские колпаки и форму клуба.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
16:59
-
16:30
-
16:19
-
16:15
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:25
-
15:05
-
15:05
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:28
-
14:21
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:28
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:29
-
11:10
Партнерский контент