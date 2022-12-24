«Бавария» в полном составе спела Jingle Bells. Игроки надели рождественские колпаки

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном YouTube-канале представила предрождественское видео, на котором тренерский штаб и все игроки команды исполняют популярную праздничную песню Jingle Bells.

Особую активность среди всех игроков и тренеров проявлял нападающий и многолетний лидер мюнхенцев Томас Мюллер. Немец шутил и смеялся над всем происходящим. Помимо Мюллера, в видео также можно увидеть форвардов Садио Мане и Кингсли Комана, полузащитника Джамала Мусиалу, защитника Альфонсо Дэвиса, капитана команды Мануэля Нойера, главного тренера Юлиана Нагельсмана и всех остальных игроков и тренеров «Баварии». Все члены состава гранда немецкого футбола были одеты в рождественские колпаки и форму клуба.