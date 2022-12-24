Арбитр, отвечавший за VAR в финале ЧМ-2022, рассказал о самом сложном эпизоде в матче

Арбитр Томаш Квятковский, отвечавший за VAR в финальном матче ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, 4:2 — по пенальти), рассказал о самой сложной для судей ситуации, произошедшей во время матча.
«Определённо это был нырок Маркуса Тюрама в штрафной. Судьи VAR часто полагаются на первое ощущение. В этой ситуации был либо пенальти, либо симуляция. Как только Шимон Марциняк определил, что это был нырок, я сказал, что необходимо остановить игру и всё проверить. К счастью, при первой же проверке я понял, что он был прав. Решение было верным. Мы довольно быстро всё проанализировали, но это была непростая задача для арбитров VAR», — приводит слова судьи TVP Sport.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира. Этот трофей — третий в истории аргентинской национальной команды и первый для нынешнего поколения их футболистов.
- 24 декабря 2022
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