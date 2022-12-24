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Goal: Луис Суарес согласовал двухлетний контракт с бразильским «Гремио»

Goal: Луис Суарес согласовал двухлетний контракт с бразильским «Гремио»
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Нападающий Луис Суарес в скором времени станет футболистом «Гремио». Уругвайский форвард, находящийся в статусе свободного агента, cогласился подписать с клубом контракт на два года. Об этом сообщает Goal.

Последним клубом 35-летнего Суареса был уругвайский «Насьонал», в составе которого Луис стал чемпионом страны. За 12 матчей игрок забил пять мячей и отдал три результативные передачи. На европейском уровне Суарес выступал за мадридский «Атлетико», «Барселону», «Ливерпуль», «Аякс» и «Гронинген».

Ранее представитель «Гремио» Пауло Калефи заявил, что клуб ещё не общался с футболистом, но заинтересован в его услугах и собирается договориться с ним в ближайшее время.

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая. Видеоролик:

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