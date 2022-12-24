Топ-клубы АПЛ интересуются Жоау Феликсом
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Появилась информация об интересе топ-клубов английской Премьер-лиги к полузащитнику мадридского «Атлетико» Жоау Феликсу.
Стало известно, что Жоау Феликс попал в сферу интересов «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Игрок близок к уходу из «Атлетико» из-за разногласий с главным тренером Диего Симеоне. Однако клубам тяжело договориться с «Атлетико» о цене: «матрасники» хотят окупить трансфер португальца из «Бенфики», за которого они заплатили € 126 млн. Одним из вариантов сделки может стать аренда за € 8 млн с обязательством выплачивать 100 процентов зарплаты игрока. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Daily Record.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» установил цену на Жоау Феликса в размере € 140 млн.
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