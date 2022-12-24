Несколько топ-клубов Англии хотят подписать защитника «Интера» Шкриньяра

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр, у которого летом 2023 года заканчивается срок контракта, является одной из главных целей для многих топ-клубов Англии. Как сообщает TEAMtalk, на 27-летнего словацкого игрока теперь претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Многие клубы Европы не верили, что Шкриньяр покинет «Интер», однако из-за проблем с продлением контракта они решили воспользоваться возможностью подписать футболиста, который уже в январе может вести переговоры с другими командами. Другими претендентами на игрока также являются «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», который не испытывает проблем с позицией центрального защитника, но не может не воспользоваться возможностью привести в клуб важного игрока.

Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Он провёл в миланском клубе 236 матчей, выиграл итальянскую Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.

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