Ловчев и Орлов — победители премии имени Николая Озерова

Футбольный эксперт Евгений Ловчев и комментатор Геннадий Орлов получили специальную премию имени Николая Озерова на Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Напомним, ранее стало известно, что лучшим комментатором чемпионата мира по футболу был признан Дмитрий Шнякин, его коллега по финальному репортажу Роман Трушечкин — лучшим комментатором по версии спортивных СМИ.

Напомним, сегодня, 24 декабря, в Олимпийском комитете России проходит торжественная церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».



В этом году лауреатами стали комментаторы, работавшие в том числе на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине и чемпионате мира по футболу в Катаре.