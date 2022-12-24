Александр Зинченко обратился к болельщикам «Арсенала»
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поблагодарил фанатов за поддержку.
«Я просто стараюсь делать свою работу настолько хорошо, насколько могу. На поле выкладываюсь на сто процентов. Болельщики так тепло встретили меня в нашем клубе… Не могу быть достаточно благодарен за всё, что они сделали, и за поддержку, которую я получил от них», — приводит слова Зинченко пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.
26-летний Зинченко стал игроком «Арсенала» летом 2022, перейдя из «Манчестер Сити». В 11 матчах за новую команду Зинченко отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года. Ранее Зинченко был игроком ПСВ, «Уфы» и «Шахтёра».
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