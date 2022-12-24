Александр Зинченко обратился к болельщикам «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поблагодарил фанатов за поддержку.

«Я просто стараюсь делать свою работу настолько хорошо, насколько могу. На поле выкладываюсь на сто процентов. Болельщики так тепло встретили меня в нашем клубе… Не могу быть достаточно благодарен за всё, что они сделали, и за поддержку, которую я получил от них», — приводит слова Зинченко пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

26-летний Зинченко стал игроком «Арсенала» летом 2022, перейдя из «Манчестер Сити». В 11 матчах за новую команду Зинченко отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года. Ранее Зинченко был игроком ПСВ, «Уфы» и «Шахтёра».

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