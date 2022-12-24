Бразильский нападающий Неймар вручил Пеле трофей «Игрок истории»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар вручил бывшего легендарному игроку Пеле, который сейчас находится в больнице из-за осложнений опухоли, награду «Игрок истории» от титульного спонсора Budweiser, а также прокомментировал своё отношение к легенде футбола.
«Сегодня для меня особенный день. Я хотел поделиться с вами тем, что титульный спонсор пригласил меня почтить Пеле трофеем «Игрок истории». Быть частью этого момента — большая честь. Как вы знаете, Пеле — часть моей истории. Король, наша привязанность и уважение к тебе будут вечными», — приводит слова Неймара RMC Sport.
В данный момент Пеле находится в больнице из-за осложнений, вызванных раком толстой кишки. Врачи сообщили, что у бывшего футболиста выявлены почечная и сердечная недостаточность.
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