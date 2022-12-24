Глава УЕФА Чеферин подвёл итоги 2022 года для европейского футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал итоги уходящего года для европейского футбола, а также высказался о важности проведённого в 2022 году женского чемпионата Европы.

«Ещё один плодотворный год для УЕФА. Вместе с европейским футбольным сообществом мы неустанно старались защищать и продвигать основные ценности спортивной модели, лежащие в основе нашей игры.

Прежде всего это прозрачность соревнований, основанных на спортивных достижениях, финансовая солидарность между высшим и базовым уровнями футбольной пирамиды, а также признание более широкой роли футбола в жизни общества.



Ни один европейский турнир 2022 года не передал эти ценности лучше, чем женский Евро — яркий семейный праздник, установивший множество рекордов. Турнир поднял планку в женском футболе с точки зрения общего уровня конкуренции, заметности и значения, а также повысил узнаваемость Англии и всей Европы.

В общей сложности матчи турнира посетило больше болельщиков, чем когда-либо. Каждый шестой приехал из-за границы. Это также продемонстрировало огромную способность нашего спорта положительно влиять на изменения в обществе: 48% обладателей билетов были женщинами, причем 30% из них — моложе 30 лет.



В этом году сердце УЕФА билось в бодром и сильном ритме. Используя феноменальную популярность и влияние футбола, мы могли рассказывать о правах человека, социальных и экологических проблемах, вносить вклад в борьбу с изменением климата, проводить кампании против дискриминации, запускать программы по поддержке разнообразия и инклюзивности, а также популяризировать здоровый образ жизни среди молодёжи и пожилых людей.



В заключение я хотел бы выразить личную благодарность всем, кто вместе с УЕФА встал на защиту европейской спортивной модели. Ваша поддержка вдохновит нас в 2023 году, когда мы удвоим усилия по обеспечению здорового и стабильного будущего футбола в Европе», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

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