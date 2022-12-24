Ловрен: Джокович не позволяет манипулировать собой, и я тоже

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Джокович не позволяет манипулировать собой, и я тоже. Ок, он в 10 раз более известен, чем я, и имеет право говорить то, что думает. Конечно, люди тут же его очернят, потому что это идёт не по их плану. Я не хочу ввязываться во все эти игры, я всегда буду за свободу слова. Не за свободу ненавидеть или оскорблять. Позвольте человеку сделать свой выбор. Я не знаю, почему сейчас навязываются некоторые вещи. Я не хочу это делать, не хочу навязывать их своим детям», — приводит слова Ловрена 24sata.

В январе 2022 года Новаку Джоковичу не разрешили принять участие в Открытом чемпионате Австралии из-за отказа от вакцинации.