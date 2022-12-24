Французского форварда из клуба четвёртого дивизиона застрелили в пригороде Марселя

Нападающий футбольного клуба «Обань» Адель Сантана Менди, выступающего в четвёртом дивизионе Франции, был застрелен в пригороде Марселя накануне рождества. Об этом сообщает пресс-служба команды. По сведениям издания La Provence, 22-летний футболист был убит в результате перестрелки.

«Он оставит большую пустоту и навсегда останется одним из нас. Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье», — сказано в обращении клуба «Обань».

Менди играл на позиции нападающего и был воспитанником «Марселя». Позднее он играл в клубах Англии, Андорры, а затем вернулся во Францию. В нынешнем сезоне за «Обань» он провёл 11 матчей. В этот клуб Адель Сантана перешёл летом прошлого года.

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