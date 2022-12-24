Сергей Карасёв: когда слушаю гимн ЛЧ, слёзы наворачиваются, и я выключаю трансляцию

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв рассказал, что переживает из-за того, что не может судить матчи Лиги чемпионов.

«С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело. Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю — и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили. Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю», — приводит слова Карасёва РБ Спорт.

Российских арбитров перестали назначать на международные матчи после февраля 2022 года. Сергей Карасёв работал на матчах чемпионатов Европы (2016 и 2021 годы) и чемпионата мира — 2018. Также он обслуживал матч за Суперкубок Европы — 2021, в котором встречались «Челси» и «Вильярреал».