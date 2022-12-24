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Антуан Гризманн отказался от отпуска после ЧМ-2022

Антуан Гризманн отказался от отпуска после ЧМ-2022
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Стало известно, что нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн начал подготовку к возобновлению клубного сезона.

Гризманн отказался от пятидневного отпуска, который полагался ему после чемпионата мира в Катаре. Футболист приступил к индивидуальным тренировкам и уже завтра, 25 декабря, начнёт тренироваться вместе с партнёрами по команде. Он постарается быть готовым к игре чемпионата Испании с Эльче, которая состоится 29 декабря. Гризманн начал готовиться раньше, чем Де Пауль, Молина, Корреа и Грбич, которые также принимали участие в чемпионате мира, сообщает Mundo Deportivo.

Гризманн выиграл серебряную медаль ЧМ-2022 в составе сборной Франции. В финальном матче его команда уступила Аргентине.

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