Антуан Гризманн отказался от отпуска после ЧМ-2022

Стало известно, что нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн начал подготовку к возобновлению клубного сезона.

Гризманн отказался от пятидневного отпуска, который полагался ему после чемпионата мира в Катаре. Футболист приступил к индивидуальным тренировкам и уже завтра, 25 декабря, начнёт тренироваться вместе с партнёрами по команде. Он постарается быть готовым к игре чемпионата Испании с Эльче, которая состоится 29 декабря. Гризманн начал готовиться раньше, чем Де Пауль, Молина, Корреа и Грбич, которые также принимали участие в чемпионате мира, сообщает Mundo Deportivo.

Гризманн выиграл серебряную медаль ЧМ-2022 в составе сборной Франции. В финальном матче его команда уступила Аргентине.