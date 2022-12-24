Sport: в «Барселоне» назвали список «неприкасаемых» футболистов. Там шесть фамилий

«Барселона» определилась с игроками, которых точно не намерена продавать в ближайшие трансферные окна. Об этом сообщает Sport.es. В список вошли защитники Жюль Кунде и Рональд Араухо, полузащитники Гави и Педри, а также нападающие Роберт Левандовски и Ансу Фати.

По сведениям источника, один важный игрок может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно, но это точно не будет футболист из списка выше.

Напомним, «Барселона» набрала 37 очков в 14 турах чемпионата Испании и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущим вторым мадридский «Реал» на два очка. В 1/16 финала Лиги Европы команда Хави встретится с «Манчестер Юнайтед».

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