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«Челси» нацелился на центрального защитника «Монако» Бадьяшиля

«Челси» нацелился на центрального защитника «Монако» Бадьяшиля
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Лондонский «Челси» планирует укрепить оборонительные редуты своей команды, в связи с чем продолжают поиск центральных защитников, особенно после возросшей стоимости на хорватского игрока Йошко Гвардиолу. Как сообщает The Athletic, одним из приоритетов синих стал защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль.

В данный момент между клубами нет никаких соглашений, однако многочисленные источники полагают, что французский футболист перейдёт в «Челси» в течение нескольких недель за сумму около € 35 млн.

21-летний центральный защитник числится в академии «Монако» с 2016 года, а привлекаться в основной состав команды с 2018. В текущем сезоне игрок провёл 11 матчей во французской Лиге 1 и записал на свой счёт два забитых мяча.

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