«Челси» нацелился на центрального защитника «Монако» Бадьяшиля

Лондонский «Челси» планирует укрепить оборонительные редуты своей команды, в связи с чем продолжают поиск центральных защитников, особенно после возросшей стоимости на хорватского игрока Йошко Гвардиолу. Как сообщает The Athletic, одним из приоритетов синих стал защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль.
В данный момент между клубами нет никаких соглашений, однако многочисленные источники полагают, что французский футболист перейдёт в «Челси» в течение нескольких недель за сумму около € 35 млн.
21-летний центральный защитник числится в академии «Монако» с 2016 года, а привлекаться в основной состав команды с 2018. В текущем сезоне игрок провёл 11 матчей во французской Лиге 1 и записал на свой счёт два забитых мяча.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»
- 24 декабря 2022
-
21:34
-
21:21
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:40
-
20:33
-
20:33
-
20:20
-
20:12
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:41
-
19:26
-
19:18
-
19:07
-
19:06
-
18:59
-
18:58
-
18:46
-
18:33
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:09
-
18:04
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:40