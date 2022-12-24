Левандовски: обладатель «Золотого мяча» уже известен. Месси сейчас на высоте
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что следующий обладателем «Золотого мяча» станет форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.
«У «Золотого мяча» уже есть новый владелец? Конечно. Может быть, есть еще один игрок (намекает на Килиана Мбаппе. — Прим. «Чемпионата»), который играет за тот же клуб, но есть только один чемпионат мира, который решает, кто выиграет «Золотой мяч» в новом сезоне. Месси сейчас точно на высоте благодаря тому, чего он добился, что для него всё это значит. Теперь вы можете наслаждаться этим», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.
18 декабря Аргентины вместе с Месси выиграла чемпионат мира, обыграв Францию в финале.
Фанаты набили татуировки с портретом Месси. Видеоролик:
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