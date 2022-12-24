Леау: в будущем попробую себя в другой лиге, но сейчас сосредоточен на «Милане»
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Футболист «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау ответил на вопрос о своём будущем в итальянском клубе.
«Опыт в новой лиге? Да, в будущем… но сейчас я на сто процентов сосредоточен на «Милане» — это топ-клуб, и у меня с ним контракт. Мне также нравится город.
Я смотрю много матчей. В этом году мне нравится «Арсенал», они играют очень хорошо", — приводит слова игрока Фабрицио Романо со ссылкой на RDP Africa.
23-летний Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 26 матчах за клуб игрок забил семь голов и отдал десять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что в услугах Рафаэла Леау заинтересованы практически все топ-клубы Европы.
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