Леау: в будущем попробую себя в другой лиге, но сейчас сосредоточен на «Милане»

Футболист «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау ответил на вопрос о своём будущем в итальянском клубе.

«Опыт в новой лиге? Да, в будущем… но сейчас я на сто процентов сосредоточен на «Милане» — это топ-клуб, и у меня с ним контракт. Мне также нравится город.

Я смотрю много матчей. В этом году мне нравится «Арсенал», они играют очень хорошо", — приводит слова игрока Фабрицио Романо со ссылкой на RDP Africa.

23-летний Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 26 матчах за клуб игрок забил семь голов и отдал десять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что в услугах Рафаэла Леау заинтересованы практически все топ-клубы Европы.