Левандовски — о Месси: сейчас он футболист, с которым мечтает играть любой нападающий

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Хотел бы я поиграть с Лео до того, как закончу карьеру? Этот вопрос не ко мне. Конечно, мы видим, что сейчас он играет больше как «разыгрывающий», может быть, забивает меньше голов и отдает больше пасов товарищам по команде, хотя продолжает забивать. Но по сравнению с другими временами, сейчас он футболист, рядом с которым мечтает играть любой нападающий», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Ранее польский нападающий заявил, что новым обладателем «Золотого мяча» вслед за Каримом Бензема станет Месси, который со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса. Видеоролик: