«Все мои силы с тобой». Сын Пеле опубликовал фото с отцом из больницы

Эдиньо, сын прославленного бразильского футболиста Пеле, опубликовал фотографию из больницы, где держит отца за руку.
«Отец, все мои силы с тобой», — подписал фотографию Эдиньо.
Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Ранее сообщалось, что ему предстоит провести Рождество в больнице из-за обнаруженных почечной и сердечной дисфункций.
Опухоль толстой кишки была выявлена у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения. Видеоролик:
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